Мужчина забил насмерть кочергой друга в Ленобласти

Житель Ленобласти забил насмерть друга кочергой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве друга. В пять часов вечера среды, 3 февраля 2021 года, в отделение МВД по Бокситогорскому району обратилась фельдшер медпункта, которая рассказала, что в одной из квартир дома 1 в деревне Поток обнаружен труп с признаками насильственной смерти.

- На место выехали правоохранители. В указанной квартире они нашли тело 59-летнего мужчины, проживавшего в соседнем доме, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Хозяина квартиры, где лежал труп, на месте не было. Полицейские схватили его по горячим следам в тот же день.

Задержанным оказался 48-летний местный житель. Во время допроса выяснилось, что 1 февраля убитый был в гостях у приятеля. Между ними завязалась ссора и хозяин квартиры забил гостя руками и кочергой, после чего сбежал.

Подозреваемый сейчас задержан. Возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина пять раз был судим за кражи.