На 538 млн рублей оштрафовали водителей в Ленобласти при помощи камер

Штрафы с "гонщиков" в Ленобласти превысили полмиллиарда рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Камера нарушения скоростного режима продолжают опустошать карманы водителей, нарушающих скоростной режим. Только по итогам прошлого года бюджет Ленинградской области получит 538 миллионов рублей, собранных в виде дорожных штрафов.

- В отношении любителей быстрой езды составлено 1,6 млн административных протоколов. Промежуточные итоги работы «цифровых глаз» подвел дорожный комитет региона, - сообщает пресс-служба областного правительства.

Власти региона напоминают автомобилистам, что сейчас на трассах Ленинградской области работает 333 комплекса фото- и видеофиксации. А поскольку результаты их использования вполне успешны, то в этом году для контроля за «гонщиками» поставят еще 20 камер.

Отметим, что по масштабам транзита транспорта дороги Ленобласти занимает третье место в России. А учитывая любовь россиян к скорости, бюджет региона не останется без штрафных денег.