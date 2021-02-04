СК проверит Гатчинский роддом, где охранник не пустил роженицу

СК проверит Гатчинский роддом, куда не пустили рожающую женщину Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Ленинградской области организовал доследственную проверку после информации о том, что охранник Гатчинского роддома не пустил роженицу на порог. Инцидент произошел в ночь на четверг, 4 февраля 2021 года. Сообщается, что мужчина привез свою беременную жену к перинатальному центру, однако в медучреждение они попасть не смогли.

- Сообщается, что сегодня ночью охранник не пустил беременную женщину со схватками в перинатальный центр в Гатчине. Женщина начала рожать на улице у медучреждения, - рассказали в комитете.

Также в администрации области пояснили, что рядом с роддомом находится подстанция скорой помощи. Одна из бригад приехала на помощь и приняла роды у женщины прямо в медицинской машине. На данный момент малыш и мама чувствуют себя хорошо.

- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, будет принято процессуальное решение, - отметили в комитете.