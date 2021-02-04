В Янино машину разорвало изнутри из-за газового баллона

"Киа" разорвало в клочья. Фото: vk.com/yaninoo

Громкий хлопок взбудоражил днем 4 февраля жителей ЖК «Янила Кантри» в Янино. Во дворе среди многоэтажек внезапно взорвалась легковая иномарка. Несчастную «Киа» просто раздуло изнутри, а детали расшвыряло по двору. Пол предварительным данным, причиной ЧП стал газовый баллон, установленный в машине.

- В Янино на Оранжевой улице взорвалось газобалонное оборудование в машине. Водитель жив, вылез через заднюю дверь, - рассказывают очевидцы в пабликах «Наше Янино» и «Янино здесь». - Мужчина сел в свою машину начал заводить и бахнула.

На место происшествия моментально прибыли пожарные и медики скорой помощи. По предварительным данным, водитель получил небольшие ожоги, ему оказана помощь. Кроме него пострадавших нет.

Сейчас в Янино работают экстренные службы, точные причины взрыва машины устанавливаются.

Судя по фото и видео, опубликованным в соцсетях, восстановлению автомобиль не подлежит.