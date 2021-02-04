При онкоцентре в Песочном появится поликлиника на 1000 посещений в день

Новый корпус онкоцентра построят к концу 2022 года. Фото: gov.spb.ru

Новый корпус онкологического центра в Песочном будет сдан к концу 2022 года. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который приехал в медучреждение по случаю Международного дня борьбы с раком.

- В январе заложили здание поликлиники нашего онкоцентра. Пандемия показала, что нужно развести потоки посетителей, чтобы стационар выполнял свою функцию, а амбулаторное лечение было организовано в отдельном здании. Мы сделаем все, чтобы быстро ввести ее в строй, - отметил во время визита глава города, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Планируемый срок окончания строительства – ноябрь 2022 года. В новом корпусе появится поликлиника на 1000 посещений в день. Здесь будет дневной стационар, стоматологический центр, отделение клинических исследований и другие подразделения для оказания помощи онкобольным.

В планах заявлено также строительство гостиницы для пациентов и автостоянки.