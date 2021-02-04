Сильные морозы ударят в Ленобласти с 5 февраля

Сильные морозы ударят в Ленобласти в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградскую область снова возвращаются сильные морозы. С пятницы, 5 февраля 2021 года, и все последующие выходные в регионе похолодает до минус 20 градусов и даже ниже. В такую погоду самое время отправиться на рыбалку или заняться зимними видами спорта.

- В пятницу в Ленобласти будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью -12-17 градусов, при прояснениях местами до -21 градусов, днем -11-16 градусов, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

На выходных, 6 и 7 февраля, ожидается еще холоднее, до 20-23 градусов мороза. Зато местных жителей порадует солнце.

МЧС региона напомнило о том, что в такой мороз важно тепло одеваться, не забывать про шапку и исключить употребление алкоголя на улице.