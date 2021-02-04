2,7 млрд рублей потратили на борьбу с онкологией в Петербурге в 2020 году

В 2020 году в Петербурге на реализацию региональной программы по борьбе с онкозаболеваниями израсходовано 2,7 млрд.рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге за 2020 год было потрачено 2,7 миллиардов рублей на реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом в четверг, 4 февраля 2021 года, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев. Из них 902 миллиона было выделено из федерального бюджета, остальные деньги предоставил регион.

- В 2020 году в городе были открыты 5 центров амбулаторной онкопомощи на базе Мариинской больницы, Городского клинического онкодиспансера, Госпиталя для ветеранов войн, городских поликлиник № 17 и № 60. Сейчас в Петербурге работают 13 подобных центров, которые обслуживают жителей 15 районов, - рассказал вице-губернатор.

Для восьми медучреждений, работающих с онкобольными, были куплены 32 специальных аппарата, в том числе 2 линейных ускорителя для проведения лучевой терапии, мультиспиральных компьютерных томографа, а также экспертное оборудование для проведения ультразвуковых, эндоскопических и морфологических исследований.

На 1,8 миллиарда рублей закуплены лекарства для 14,5 тысяч пациентов. Сегодня в Петербурге специализированную медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями оказывают в 48 медицинских учреждениях, в том числе 32 городских.