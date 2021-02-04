Уникальный автобус ЗИЛ «Юность» продают в Петербурге за два миллиона рублей

"Юность" нашлась в Колпино. Номер кузова - 55. Фото: "Авито"

Уникальный автобус ЗИЛ«Юность» выставили на продажу в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Объявление появилось лишь вечером 3 февраля в Интернете, но уже собрало больше тысячи просмотров. И это не удивительно, ведь подобная машина – большая редкость. И даже внушительная цена в два миллиона рублей вряд-ли остановит коллекционеров.

- ЗИЛ «Юность» (3207). Шасси номер 55. Продажа целиком или под реставрацию. Больше фото по запросу. По цене обсуждаемо, - говорится в тексте объявления.

Судя по снимкам, выставленный на продажу автобус находится в неплохом состоянии, хоти и нуждается в восстановлении. Пробег машины указан владельцем в 20 тысяч километров. Плюсом идет оригинальный паспорт транспортного средства (ПТС).

Интересно, что годом выпуска данной «Юности» указан 1995 год, тогда как официально их делали до 1994 года. А всего с начала производства в 1963 году было собрано менее сотни «номенклатурных» автобусов.

Отметим, что «Юность» была создана на шасси правительственного лимузина ЗИЛ-111, а один из таких автобусов возил главу СССР Михаила Горбачева.