В Колпино 20 домов остались без отопления и горячей воды

20 домов в Колпино остались без горячей воды и тепла Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Огромное количество жителей Колпинского района Санкт-Петербурга остались без нормального отопления и горячей воды. В четверг, 4 февраля 2021 года, стало известно, что 20 жилым домам понизили подачу тепла. Об этом сообщили на официальной странице района в социальной сети.

- В связи с технологическим отказом на тепловых сетях ГУП "ТЭК СПб" по адресу - город Колпино, Заводской проспект, дом 50, на пониженных параметрах будут ограничены по теплоснабжению и горячему водоснабжению двадцать домов, - говорится в сообщении администрации района.

Так, испытывать временные неудобства приходится жителям домов 35/1, 35/2, 35/3, 37 и 39 по бульвару Трудящихся, а также Заводского проспекта домов 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64.

Специалисты обещают, что ориентировочно все работы будут завершены до 07:00 часов пятницы, 5 февраля.