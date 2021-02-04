Дети из Колпино, которых держал в заложниках отец, останутся в приюте до лета

Детей из Колпино весной отправят в Архангельск, на родину матери. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В аппарате детского омбудсмена Санкт-Петербурга рассказали о судьбе шестерых мальчиках, о которых в конце ноября 2020 года узнала вся страна. Тогда детей в квартире запер вооруженный топором отец. Сам мужчина позднее говорил, что никого в заложники не брал, тем не менее, его арестовали и завели уголовное дело. Мать мальчишек нашлась в тот же день, но домой сыновей так и не забрала.

- Мама их регулярно навещает, иногда берет на выходные, в мае планирует переезд в Архангельск. Сейчас дети проходят плановые медицинские обследования, чтобы они были здоровыми до переезда, - пишут «Невские новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной.

Пока мальчики возрастом от 3 до 15 лет живут в Центре семьи Колпинского района, а во время школьных каникул даже отдыхали в детском лагере «Зеленый огонек» под Лугой.

Напомним, что в Петербург семья переехала из Архангельска несколько лет назад. Проблемы начались весной 2020 года, когда глава семьи остался без работы. Сейчас 38-летний мужчина ждет суда, а мать хочет увезти детей на родину, где у нее есть трехкомнатная квартира и родственники, обещавшие помощь.