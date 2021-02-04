Алиса Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус

Алиса Фрейндлих пока остается в больнице, но, судя по всему, ее выписка - вопрос времени. Фото: Александр ГЛУЗ

Знаменитая актриса, прима Большого драматического театра и театра Ленсовета, звезда «Служебного романа», «Сталкера» и десятков других культовых фильмов Алиса Фрейндлих идет на поправку. На данный момент она остается в больнице, но полное выздоровление, судя по всему, уже не за горами.

- Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в пресс-службе БДТ. – Тест на коронавирус отрицательный. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут. Мы все этого очень ждем.

Напомним: ранее «Комсомолка» писала о том, что самый серьезный кризис у Фрейндлих остался позади. Теперь актрису ждет курс реабилитации: лечебной гимнастики, физиопроцедур, массажа и так далее. За состоянием актрисы пристально следят медики, однако, несмотря на все ее успехи, речи о выписке пока не идет. Неизвестно также и как скоро Алиса Бруновна вновь появится на сцене – не исключено, что ей понадобится еще один курс реабилитации в санатории.

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