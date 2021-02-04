18 сантиметров снега выпало в Петербурге за сутки

Пункты "Водоканала" в Петербурге растопили 18 тысяч кубометров снега за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выпало порядка 14 сантиметров снега, а утром в четверг, 4 февраля 2021 года, еще 4 сантиметра. На расчистку города от сугробов вышли 1233 дворников и 1127 единиц техники. В скверах и парках уборкой заняты еще 140 машин и 674 специалиста.

- Накануне, 3 февраля, в утренние часы на Петербург обрушился залповый снегопад. Снег продолжал идти в течение всего дня и минувшей ночи. Дорожные службы подметают проезжую часть и тротуары, сгребают и вывозят снег на спегоплавильные пункты, - рассказали в комитете по благоустройству города.

Так, за сутки на утилизацию в пункты "Водоканала" доставлено более 17,8 тысяч кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона – почти 363 тысяч кубометров.

Для борьб с гололедом дороги и тротуары в городе посыпают песко-соляной смесью. За сутки было использовано уже 4 тысячи тонн.