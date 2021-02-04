Депутата Ленобласти арестовали на два месяца за взятку в 3 млн рублей

Суд арестовал депутата Ленобласти, задержанного за взятку в 3 млн рублей / Фото: ЗакС Ленобласти

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области отправили в СИЗО по делу о крупной взятке в 3 миллиона рублей. Такое решение принял в четверг, 4 февраля 2021 года, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Под арестом чиновник проведет два месяца до 1 апреля.

- Юрий Голиков, являясь депутатом ЗакСа Ленобласти шестого созыва по общеобластному избирательному округу, не позднее 26 октября получил информацию о том, что в отношении ООО "Вега" ведется проверка. Он обратился к двум представителям компании и убедил их в том, что в отношении фирмы может быть возбуждено уголовное дело, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Чиновник заявил, что якобы за взятку в 3 миллиона рублей правоохранители прекратят проверку и компания может избежать дела. Деньги он обещал отдать полицейским.

2 февраля депутат встретился с одним из представителей компании, чтобы получить деньги. В действительности ему отдали 155 тысяч наличными, а остальные купюры оказались муляжом. В этот момент Голикова задержали сотрудники ФСБ. Во время задержания депутат отрицал свою причастность к попытке мошенничества.