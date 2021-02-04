Более 233 тысяч школьников Петербурга обеспечили бесплатным горячим питанием

Всех младшеклассников Петербурга обеспечили горячими завтраками в школах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все ученики младших классов школ Санкт-Петербурга обеспечены бесплатным горячем питанием. Об этом в четверг, 4 февраля 2021 года, заявил губернатор Александр Беглов на совещании с зампреда правительства России Татьяной Голиковой. Градоначальник отметил, что Северная столица выполнила организацию питания с опережением установленных до 1 сентября 2023 года сроков.

- Уже с 1 сентября 2020 года все ученики 1-4 классов петербургских школ обеспечены бесплатными горячими завтраками. Для этого были внесены необходимые изменения в социальный кодекс города. Они предусматривают обеспечение бесплатными завтраками тех, кто обучается в начальной школе, вне зависимости от гражданства и места жительства, - отметили в Смольном.

Всего в Петербурге работают 687 школ, в которых учатся более 525 тысяч детей. Из них более 233 тысяч учеником младших классов, которые получают бесплатные завтраки.

Напомним, что накануне в детских садах города утвердили новое меню для малышей. Теперь дети будут получать больше фруктов и овощей, а вот о сосисках могут забыть.