Авиаперелеты Минск-Петербург возобновляются с 12 февраля

Полеты из Петербурга в Минск возобновятся с 12 февраля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Международные рейсы из Петербурга в столицу Белоруссии Минск возобновляются со следующей недели. Первый перелет 12 февраля анонсировал национальный белорусский перевозчик «Белавиа».

- Все, кто давно хотел попасть в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, могут собирать чемоданы. Мы летим в эти города уже на следующей неделе! - сообщает пресс-служба авиакомпании.

В город на Неве «Белавиа» будет летать пока раз в неделю, по пятницам. Первый рейс туда-обратно состоится 12 февраля.

Напомним, что авиасообщение между Петербургом и столицей Белоруссии было прервано весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Одновременно были прекращены и все международные рейсы. К осени восстановилась лишь малая часть из них. А с 27 января из Пулково можно улететь в Хельсинки. Но на борт пустят только определенные категорий граждан, имеющих право пересекать закрытую границу. На перелеты в Беларусь таких ограничений нет.