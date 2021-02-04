Инспектор Балтийской таможни задержан за прослушку и видеокамеры в кабинетах

Инспектора таможни поймали на установке скрытых камер в служебном кабинете. Фото: Александр ГЛУЗ

Интересная, но криминальная история разворачивается на Балтийской таможне в Петербурге. Следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России возбудили дело в отношении инспектора Шкиперского таможенного поста. И дело вовсе не во взятках или подобном – мужчина зачем-то установил скрытые камеры наблюдения и микрофоны в служебных помещениях таможни.

- Установлено, что в ноябре 2019 года старший государственный таможенный инспектор незаконно изготовил специальные технические средства, для сбора аудио- и видеоинформации. После чего, установил их, закамуфлировав под аудиоколонку и потолочную панель, в один из служебных кабинетов здания Шкиперского таможенного поста, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Известно, что мужчина неоднократно прослушивал и просматривал материалы, полученные таким путем. Подобные приспособления нашлись и в других помещениях поста. А поскольку оборот спецсредств регламентирован государством, то на инспектора завели уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.