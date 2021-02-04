В СПбГУ назвали месяц конца пандемии коронавируса в России

Математики из СПбГУ высчитали, что прирост заболеваемости в России стремится к нулю Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета провели расчеты и дали прогноз, когда может закончиться пандемия коронавируса. Математики вуза в четверг, 4 февраля 2021 года, отметили, что прирост заболеваемости в стране приблизится к нулю уже в мае.

- По расчетам ученых, столица должна выйти на прирост в 0,1 процент в середине марта, примерно в десятых — двадцатых числах месяца. Петербург же на месяц позже — в середине апреля, - пишет "Мойка78".

Так, минимальное значение столица должна достигнуть уже в апреле, а город на Неве - в середине мая. Однако совсем о нулевом уровне заболеваемости речь пока не идет. При этом важно, что расчеты являются приблизительные и сильно зависят от соблюдения людьми правил безопасности и мутации самой инфекции.

Напомним, что в Петербурге за последние сутки заразились еще 1,5 тысячи человек. А число свободных коек для коронавирусных больных достигло 41 процента.