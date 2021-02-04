Члены общественного совета при ГУ МВД Петербурга проверили условия содержания арестованных за участие в незаконной акции

Члены общественного совета при ГУ МВД посетили арестантов в изоляторах. Фото: Общественный совет.

Члены общественного совета при ГУ МВД Петербурга проверили условия содержания горожан, арестованных за участие в несанкционированной акции 31 января. Общественники Ольга Елагина и Валерий Кондратенко посетили арестантов в изоляторах временного содержания Красногвардейского и Петроградского районов и заявили, что у тех все в порядке.

- На момент нашего посещения - около восьми часов вечера, граждане проводили время за чтением, перед этим у них был ужин. К слову, все арестованные отметили хорошее качество организации питания и его достаточность, - заявили члены комиссии.

В самом Главке также отметили, что в городе нет недостатка мест для размещения административно арестованных

- Нарушений по размещению и содержанию таких лиц не допущено, - сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.