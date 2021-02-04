Во время пандемии петербуржцы занимались ремонтом. Фото: freepik.com.

Самоизоляция и переход на удаленную работу заставили многих россиян по-новому взглянуть на свое жилье. Большинство наших соотечественников (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удалённой работы качество жилья стало особенно важным. Такие цифры привели аналитики компании «Сбербанк страхование».

Петербуржцы и москвичи ремонтировали жилье чаще других россиян. В Северной столице обновлением жилплощади занималась каждая девятая семья. В среднем на ремонт горожане потратили 327 тысяч рублей - это на 62 тысячи (23%) больше, чем в среднем по стране.

Чаще всего люди красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также респонденты занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%).