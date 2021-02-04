Агрессивная женщина выбила стекло в трамвае у площади Ленина

Сильная женщина выбила стекло в кабине трамвая. Фото: vk.com/spb_today

Необычное дорожное происшествие усложнило и без того печальную ситуацию на дорогах Санкт-Петербурга, сложившуюся к вечеру 4 февраля. На улице Комсомола, прямо перед площадью Ленина, неадекватная пассажирка разбила стекло в кабине трамвая. Движение транспорта тут же встало.

- У метро «Площадь Ленина» неадекватная дама разбила окно у трамвая - в водительское окно кинула пакет. Трамваи встали, ждут опергруппу, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Что именно так могло разозлить даму, очевидцы происшествия не уточняют. Пользователи соцсетей уже комментируют инцидент в духе «есть женщины в русских селеньях».

А тем временем и сама улица Комсомола и другие подъезды к площади Ленина встали в «мертвой» пробке. Но и в других частях города ситуация не лучше. На 18:00 четверка затруднения на дорогах оцениваются в восемь баллов из десяти.