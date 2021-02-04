Арестованных после незаконных акций протеста в Петербурге повезли отбывать наказание в Ленобласть

В Петербурге распределяют арестованных по разным городам Фото: Артем КИЛЬКИН

Часть арестованных после незаконных акций протеста в Санкт-Петербурге будет отбывать арест по своим административным нарушениям в Ленобласти. Нарушителей распределят по разным городам, среди которых есть и Санкт-Петербург, и Луга.

В полиции в свою очередь уточняют, что распределение арестованных проходит на основе закона, места в спецприемнике в Северной столице есть.

- В ГУ МВД России отметили, что в регионе не наблюдается недостатка мест для размещения административно арестованных граждан, - сообщили в полицейском главке. - Размещение и содержание лиц, подвергнутых административному аресту, осуществляется в местах, предусмотренных законодательством. Нарушений по размещению и содержанию таких лиц не допущено.

Отметим, что все аресты были назначены судом после незаконной акции протеста, на которую власти заранее призывали не выходить.