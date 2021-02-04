Петербург встал в 8-балльных пробках вечером 4 февраля

Петербург встал в 8-балльных пробках. Фото: Яндекс. Карты

В Петербурге вновь восемь баллов. Также как и в утренний час пик, дороги города забиты практически под завязку. К шести часам вечера найти «зеленый», то есть свободный участок было труднее, чем траву зимой. Особенно в центре. Виной тому и множественные ДТП.

- На проспекте Науки 79/1 «Газель» не успела затормозить и врезалась в трамвай. Автобусы все встали. У метро «Площадь Ленина» неадекватная дама разбила окно у трамвая - в водительское окно кинула пакет. Трамваи встали, ждут опергруппу, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Среди причин аварий и превышение скорости и нарушение правил водителями и их неготовность к скользким дорогам, которые после снегопада части превращаются в каток – коммунальщики не успевают убрать все и сразу.

В итоге свободными в вечерний час пик остаются отдельные участки ЗСД, КАД, а также дороги на Васильевском острове и в юго-западной части Петербурга. Во всех остальных случаях быстрее доехать на метро.