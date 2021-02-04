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Общество

ГИБДД назвала камеру, с которой петербуржцам пришло больше всего штрафов за нарушение ПДД

Всего за 2020 года жители Северной столицы нарушили правила дорожного движения 3,5 миллиона раз
Елена ДЕГТЯРЕВА
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Общая сумма штрафов составила 2,1 миллиарда рублей

Общая сумма штрафов составила 2,1 миллиарда рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские раскрыли тайну, какая камера на дорогах Петербурга оказалась в 2020 году самой «злой». Как выяснилось, больше всего штрафов горожане получили за поездки по Западному скоростному диаметру. Самым частым нарушением стало превышение скорости – таких штрафов 88%. В общей сложности лихачи получили более 3,1 миллиона взысканий.

Как отметили в Комитете по информатизации и связи, петербуржцы также часто попадались на нарушении правил стоянки и остановки, движении по обочине, проезде перекрестка на красный свет. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, всего в 2020 году горожане получили более 3,5 миллионов штрафов на общую сумму 2,1 млрд рублей. На данный момент оплачено чуть больше половины – 1,3 млрд.

Напомним, по данным Городского мониторингового центра, в Петербурге на данный момент за порядком на дороге следят 320 камер во всех районах города. В 2021 году планируется установить еще 240 камер.