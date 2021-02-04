Сергей Лавров и глава МИД Финляндии проведут рабочую встречу в Петербурге

Главы МИД России и Финляндии встретятся в Петербурге 15 февраля для обсуждения политических вопросов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и его коллега из Финляндии Пекка Хаависто встретятся 15 февраля в Санкт-Петербурге на рабочей встрече. Стороны собираются обсудить текущие отношения между РФ и Евросоюзом, ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в Беларуси и на Украине. На этом список тем для министров не кончается.

- Главы МИД обговорят сотрудничество друг с другом в сферах охраны окружающей среды, ядерной безопасности, а также подготовки к грядущему председательству России в Арктическом совете. Кроме этого в повестке дня значатся двусторонние вопросы между соседними странами, - сообщили в пресс-службе МИД Финляндии.

Добавим, что несколько дней назад визовый центр Суоми в Санкт-Петербурге объявил о приеме документов от граждан России, которые желают оформить вид на жительство в соседней стране. Ранее этим занимались в Генконсульстве Финляндии.