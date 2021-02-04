«Зенит» экспериментальным составом крупно обыграл армянский «Ноа»

Зенитовская молодежь уверенно разделалась с армянским "Ноа". Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Петербургский «Зенит» провел очередной матч на межсезонных сборах в Дубае. На этот раз соперниками сине-бело-голубых был армянский клуб «Ноа». Учитывая, что утром 4 февраля основной состав петербуржцев разгромил другого представителя армянского чемпионата – «Арарат» (4:0), то на вечернюю игру вышла зенитовская молодежь. Кроме ветерана Юрия Жиркова.

- В воротах занял место Одоевский. В защите: Караваев (капитан), Чистяков и Прохин. В центре поля: Сазонов, Круговой, Чибисов, Жирков. В нападении: Погорелов, Левин и Крапухин, - сообщала пресс-служба сине-бело-голубых.

Но даже такой, экстраэкспериментальный, а попросту молодежный состав легко справился с клубом из Армении. На 25-й минуте счет открыл Чистяков. Еще до конца первого тайма преимущество удвоил Крапухин. А на 85-й минуте окончательный результат установил Погорелов – 3:0 и убедительная победа петербургской молодежи.