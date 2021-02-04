За кражу колбасы и сыра на 500 рублей петербуржец получил почти два года колонии

Петербуржец попал в тюрьму за кражу колбасы и сыра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд Санкт-Петербурга определил меру наказания для ранее судимого мужчины, который летом 2020 года попался на краже продуктов из сетевого супермаркета. Сумма украденного оказалась ничтожной, но это не спасло преступника от реального тюремного срока.

- Подсудимый, вместе с подельником 4 августа 2020 года, вошли в магазин по адресу: улица Варшавская, д.112, лит. А, и с целью осуществления задуманного преступного умысла вынесли из торгового зала три вакуумных упаковки полукопченой колбасы «Венская» и две вакуумные упаковки сыра «Данке Тильзитер» на общую сумму 513 рублей 02 копейки, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На суровый приговор повлияла не только судимость мужчины но и то, что он стал отбиваться от управляющей магазина, которая заметила воришек. Поэтому более легкая статья «Кража» превратилась в «Грабеж», да еще совершенный группой лиц и с применением насилия.

Позднее грабителей задержали. В отношении одного дело еще рассматривается, а второму суд дал 1 год 10 месяцев колонии строгого режима.