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Общество

Глава ЗакСа Петербурга наградил охранников, не пустивших протестующих в Мариинский дворец

Все произошло 31 января, когда участники незаконной акции заняли площадь перед зданием
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Макаров наградил охранников Марнского дворца, защищавших здание от протестующих. Фото: assembly.spb.ru

Макаров наградил охранников Марнского дворца, защищавших здание от протестующих. Фото: assembly.spb.ru

Глава парламента наградил охранников, которые не пустили протестующих внутрь Мариинского дворца, то есть в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Напомним, 31 января участники несанкционированной акции гуляли по центральным улицам Северной столицы, в какой-то момент силовики оттеснили их к Исаакиевской площади, где в этот момент находился и корреспондент «Комсомолки».

31 января протестующие дошли до Мариинского дворца, а позже к Сенной площади.

31 января протестующие дошли до Мариинского дворца, а позже к Сенной площади.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам председателя ЗакСобрания, на сотрудников охраны легла морально-психологическая, физическая и эмоциональная нагрузка.

- Вячеслав Макаров вручил благодарственные письма сотрудникам дежурной смены ФФГУП «Охрана» Росгвардии за то, что они добросовестно исполняли служебный долг, проявили высокую бдительность и решительность в сложных условиях, - сообщают в пресс-службе ЗакСа Северной столицы.

Кроме этого глава парламента намерен посетить базы правоохранительных органов в городе и поблагодарить из за обеспечение правопорядка.