Число пунктов вакцинации от коронавируса увеличилось до 108 в Санкт-Петербурге

В Петербурге увеличили до 108 количество медпунктов, где делают прививку от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса – с 99 до 108. 97 из них находятся в городских поликлиниках, а 11 располагаются в частных медучреждениях. В планах Смольного чуть позже открыть еще 12 таких медпунктов, чтобы житель любого района не испытывал проблем с вакцинацией.

К слову, к 4 февраля 2021 года в Северной столице привились уже больше 86,4 тысячи горожан. Правда, только 18 тысяч из них прошли курс вакцинации полностью, то есть в два этапа, как и следует. За минувшие сутки медики сделали около 9 тысяч инъекций, так что темпы прививочной кампании растут.

- Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 143 042 комплекта. Вакцина каждый день распределяется по медпунктам. Остаток на базе – 10 395 доз, а неизрасходованный, который находится в поликлиниках, – 46 168 комплектов, - добавляют в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.