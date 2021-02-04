В Ленобласти после перерыва возобновили поставки вакцины от коронавируса

С 8 февраля в Ленобласти возобновят вакцинацию от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области возобновили поставки вакцины от коронавируса. Напомним, перерыв оказался существенным, на региональной фармбазе новых доз отечественной прививки «Спутник V» не было почти две недели. В итоге вакцинацию пришлось даже приостановить, что ранее выяснила «Комсомолка». Очередь из желающих растянулась на многие дни. В правительстве Ленобласти попросили набраться терпения.

К счастью, 4 февраля город получил еще 8160 доз прививки. Препарат начнут развозить по районным больницам в пятницу, 5-го числа. Однако прививочную кампанию возобновят только с 8 февраля.

- До конца недели 47 регион ожидает еще порядка 20 тысяч комплектов «Спутник V». Комитет по здравоохранению принял решение об увеличении количества талонов для записи на вакцинацию через портал «Госуслуги», - сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.