Смольный и Минкультуры РФ договорились о сохранении стадиона возле музея-заповедника «Павловск»

Смольный сохранил в городской собственности стадион "Павловск" при ГМЗ, где занимаются дети и пенсионеры. Фото: vk.com/cfkcsnews

Смольный договорился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой о сохранении в городском пользовании стадиона, который находится на территории государственного музея-заповедника «Павловск». Напомним, местному центру физкультуры, спорта и здоровья грозило выселение после перехода ГМЗ в подчинение федеральным властям. Больше 500 спортсменов забили тревогу, поэтому губернатор попросил об услуге лично у Ольги Любимовой.

К слову, Александр Беглов и министр культуры встретились в Эрмитаже, чтобы обсудить подготовку празднования в Северной столице 200-летия со дня рождения легендарного драматурга Островского. Эту дату отметят в 2023 году по указу Владимира Путина.

- У нас запланировано больше 140 мероприятий. Это научно-просветительские проекты, выставки, семинары, лекции и кинопоказы, театральные постановки. 200-летию Островского будет посвящен и городской конкурс детских театральных коллективов, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.