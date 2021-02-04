Смольный заявил о замедляющемся темпе снижения второй волны коронавируса в Петербурге

Замедлятся темп снижения второй волны коронавируса в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Координационном совете по борьбе с COVID-19 сообщили о небольшом замедлении темпа снижения второй волны коронавируса в Санкт-Петербурге. Эпидситуация все еще улучшается, однако горожан просят ни на день не забывать о необходимости соблюдения мер санитарной безопасности.

Также на положительную тенденцию влияют и растущие темпы вакцинации. Тем более в городе увеличили число пунктов, где можно сделать прививку – их теперь 108. В Смольном вакцинацию называют самым надежным средством для борьбы с распространением инфекции.

- Вторая волна эпидемии постепенно спадает, но темп ее снижения на 5-6 календарных неделях несколько замедлился в сравнении с 3 и 4 неделями 2021 года. Сейчас фиксируется стабильное снижение числа активно больных, за которыми наблюдают врачи в стационарах и амбулаторных условиях, - говорится в свежем отчете Координационного совета.