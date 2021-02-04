Певец Виктор Дорин отсудил 20 тысяч рублей у организатора концерта, создавшего фейковую афишу с его именем

Виктор Дорин подал в суд на организатора концертов, который без договора разместил его имя на афишу. Фото: instagram.com/dorin_official

Популярный исполнитель русского шансона Виктор Петлюра, выступающий под псевдонимом Виктор Долин, отсудил 20 тысяч рублей у концертной площадки за то, что в ноябре 2019 года она распространила афишу с использованием имени музыканта, хотя на само мероприятие его никто не приглашал, и там он не выступал. Соответственно, певец не получал никаких денег. Музыкант возмутился и захотел получить компенсацию морального вреда – четверть миллиона.

- Истец обратился в суд и просил взыскать с ответчика сумму компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей, а также расходы на услуги представителя в сумме 50 тысяч рублей. Он пояснил, что не заключал никаких договоров с организатором концерта и его имя используют без фактического участия в мероприятии, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

К слову, представитель ответчика в суде вину не признала.