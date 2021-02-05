27 детей пропали в январе 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Поисковики из отряда "Лиза Алерт" подвели итоги по пропавшим людям за январь 2021 года в Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

27 детей пропали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь 2021 года. Такой статистикой поделились в региональном отделении поискового отряда «Лиза Алерт». Причем в 17 случаях они разыскивали несовершеннолетних до 12 лет. Кроме этого 12 человек потерялись в лесу, что необычно много для холодного месяца.

В января было много пропавших детей и заплутавших в лесах. Фото: vk.com/lizaalert_piter

- Первый месяц года удивил, прежде всего, обилием детских поисков. Мы, конечно, не очень рассчитывали на отдых, но январь оказался сложнее, чем можно было ожидать. Дело даже не в количестве заявок, хотя 81 срочная и 20 выездов за месяц – это серьезная нагрузка, - рассказывают в официальной группе регионального отделения «Лиза Алерт» во «Вконтакте».

Добавим, что всего в январе поисковикам поступили 204 заявки на исчезнувших людей в Петербурге и области. 141 человека нашли живым, десятеро, к сожалению, погибли. 21 пропавший до сих пор не найден.