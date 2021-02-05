Число ДТП резко возросло после снегопада в Санкт-Петербурге

Количество аварий возросло и составило 566 за сутки после снегопада в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовали статистику по количеству ДТП за 3 февраля 2021 года, когда прошел снегопад. Напомним, в Северной столице выпало, по разным подсчетам, от 14 до 18 сантиметров осадков. Улицы города круглосуточно убирают от снега больше 9 тысяч дворников и около 2 тысяч единиц спецтехники.

Ожидаемо выросло и число ДТП. К сожалению, не обошлось без погибших - например, в страшной аварии на Приморском шоссе, где с дороги вылетела и перевернулась маршрутка с пассажирами.

- За 3 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге произошло 566 дорожно-транспортных происшествий. 12 из них оказались с пострадавшими. 14 людей получили травмы, в том числе один ребенок. 2 человека погибли на месте. В Ленобласти произошло 126 ДТП, 7 человек получили травмы, погиб один, - сообщили в официальной группе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти во «Вконтакте».