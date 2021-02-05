Маршрутка придавила легковушку в кювете после ДТП под Петербургом

Маршрутка раздавила легковушку, попавшую в кювет под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Ужасная авария произошла на Ленинградском шоссе между Кировском и Санкт-Петербургом. В ночь на пятницу, 5 февраля 2021 года, дорогу не поделили легковой автомобиль Mercedes и маршрутный автобус. Как рассказала свидетельница в социальной сети, после ДТП машина оказалась в кювете под маршруткой.

- Авария произошла перед Отрадным. Если честно, зрелище не для слабонервных, - рассказала петербурженка. - У маршрутки с легковушкой было человек десять. Машина всмятку, перед маршрутки раскурочен.

Как именно произошла авария, женщина не увидела. Ее долго не пропускали спасатели, перегородив дорогу для того, чтобы достать из кювета автомобиль и людей.

Как сообщают другие очевидцы, водитель Mercedes серьезно пострадал, но, благо, остался жив. Его госпитализировали на машине скорой помощи. О состоянии здоровья водителя маршрутки ничего не сообщается.