Ночь на 5 февраля стала самой холодной с начала зимы в Петербурге

Синоптики зафиксировали самую холодную ночь в Петербурге с начала зимы Фото: Олег ЗОЛОТО

Как и предсказывали синоптики, последний зимний месяц в Санкт-Петербурге начался снежно и с серьезных морозов. Минувшая ночь на пятницу, 5 февраля 2021 года, оказалась самой холодной с начала зимы. Отметки на столбиках термометров опустились ниже 19 градусов мороза.

- Минувшая ночь в Северной столице оказалась самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха составила минус 19,5 градусов, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Предыдущий рекорд по холоду был установлен 16 января. Тогда в Петербурге температура воздуха опустилась до минус 18 градусов.

Однако мерзнуть петербуржцам осталось не долго. Профессор гидрометеорологического университета Валерий Малинин ранее рассказал "Комсомолке", что морозы продержатся до конца текущей недели и захватят первые дни следущей. А уже к будущим выходным в городе установится комфортная температура до минус 5 градусов.