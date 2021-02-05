Сильный мороз и снег ждут Петербург 5 февраля

Снежно и холодно будет в Петербурге 5 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной виток морозов пришел в Санкт-Петербург. Утром в пятницу, 5 февраля 2021 года, отметки на столбиках термометров показывали ниже 16 градусов. Однако к середине дня станет не намного теплее. Такие морозы продлятся в городе ближайшие дни.

- Сегодня метеорологические условия будут определяться тыловой частью ушедшего на юго-восток циклона. Пока он продолжит подбрасывать в регион очаговые облака, которые местами станут причиной небольшого снега, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что температурный фон будет на 9-10 градусов ниже климатической нормы. В Петербурге около минус 13-15 градусов, по Ленинградской области разброс от минус 12 до минус 17 градусов. Ветер при этом северо-западный 3-8 метров в секунду.

Также минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Температура воздуха опустилась до минус 19,5 градусов.