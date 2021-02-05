ДТП каршеринга и маршрутки создало большую пробку на севере Петербурга

Три улицы Петербурга встали в жесткую пробку из-за ДТП каршеринга и маршрутки Фото: СОЦСЕТИ

Утро пятницы, 5 февраля 2021 года, в Санкт-Петербурге началось с очередных пробок. В социальной сети автомобилисты рассказали, что на Большом Сампсониевском проспекте образовался большой затор из-за аварии автомобиля каршеринга и маршрутки. Машины столкнулись "лоб в лоб" на пересечении проспекта с Кантемировской улицей.

- Этот дятел на каршеринге летел по Сампсониевскому на красный. Причем пара машин уже успела проехать перекресток, а маршрутка просто медленнее ехала, - возмущенно рассказал один из очевидцев.

По предварительным данным, в ДТП пострадавших нет. Но из-за расположения автомобилей, перекрывших половину дороги, на проспекте образовалась большая пробка.

Авария произошла в районе 7 часов утра, а к 9 часам пробка растянулась уже на полтора километра. Автомобили стоят от перекрестка с Кантемировской до Торжковской улицы, также по Кантемировской вплоть до проспекта Маршала Блюхера и со стороны Выборгской набережной.