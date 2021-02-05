В МВД опровергли новость о съеденной полицейскими еде для задержанных в Петербурге

В полиции Петербурга прокомментировали информацию о том, что сотрудники съели еду для задержанных Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В полиции Санкт-Петербурга назвали фейком новость о том, что правоохранители одного из отделений города якобы съели еду, которая была предназначена для задержанных. Такая информация стала появляться накануне, 4 февраля 2021 года, в социальных сетях.

- ГУ МВД… называют фейком сообщение журналиста одной из радиостанций о том, что сотрудники полиции якобы съели еду, предназначенную для административно задержанных, - пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в сетях стали появляться посты, в которых сообщалось о том, что в 33-м отделении Московского района полицейские съели продукты, которые принесли задержанным их родные.

Также в полиции уточнили, что в данное отделение за различные нарушения были доставлены несколько человек в ночь со 2 на 3 февраля. Позже близкие задержанных принесли им воду и еду, которую дежурные передали адресатам. Отмечается, что это подтверждается и на видеозаписях, установленных в отделении.