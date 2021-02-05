«Бессмертные» дворники чистят снег без страховки на крышах Петроградского района

Дворник без страховки чистили снег на высоте пятого этажа. Фото: Петр КИБЕР

Очередные «бессмертные» дворники замечены на крышах Петербурга. На этот раз в поле зрения сотрудников «Комсомольской правды» попали два сотрудника ЖКХ, чистившие снег с крыши. На скользкой кровле они находились без страховки.

- Двое мужчин, один в форменной одежде коммунальных служб, а другой - в обычной куртке, сбрасывали снег с высоты пятого этажа. Веревками они не были привязаны. При этом один из двориков переходил за хилое ограждение на самый козырек крыши, - сообщают очевидцы.

Судя по крикам, на крыше был и третий человек, вероятно бригадир. Он близко к краю не подходил и один-единственный был пристегнут страховочным тросом.

Внизу в закрытом дворе, куда летел снег, никого не было, а территория ограждена лентой.

Отметим, что кроме нарушения техники безопасности, к коммунальщикам Петроградского района есть и другие претензии. На дорогах до сих пор полно снега, а на Чкаловском проспекте у водосточных труб на тротуарах образовались ледяные «айсберги», которые никто из дворников не разбивает.