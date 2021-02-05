Еще 26 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 5 февраля

В Петербурге еще 26 тысяч человек обследованы на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается активное обследование населения на наличие коронавируса. По данным Смольного на пятницу, 5 февраля 2021 года, анализы сдали еще порядка 26 тысяч человек. В городе отмечается, что интенсивность распространения инфекции замедлилась.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25942 человека. Обработано 4650 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в администрации Северной столицы.

В Смольном считают, что положительная тенденция снижения распространения инфекции связана с растущими темпами вакцинации населения. Сейчас фиксируется стабильное снижение числа активно больных, за которыми наблюдают врачи в стационарах и амбулаторных условиях.

Отметим, что на сегодня в городе заболели уже более 340 тысяч человек. Последние дни ежедневный прирост зараженных не более 2 тысяч человек.