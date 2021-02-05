Пятерых иностранцев поймали в погранзоне в Ленобласти

Пятерых мигрантов поймали в погранзоне Ленобласти. Фото: ПУ ФСБ по СПб и ЛО

Пограничники ФСБ задержали пятерых иностранцев, которые оказались в погранзоне Кингисеппского района Ленинградской области без необходимых разрешений. Однако перебраться через границу в Эстонию за лучшей жизнью они не собирались, а просто работали на местного бизнесмена, который не позаботился об оформлении нужных документов.

- По результатам проверки установлено, что иностранцы являются гражданами одной из бывших советских республик и занимаются трудовой деятельностью в интересах одного из предприятий в приграничье, - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

В итоге своих рабочих мест все нарушители лишились. Им выписали административные штрафы по 500-1000 рублей на каждого и выдворили их пограничной зоны. В ближайшее время приближаться к границе им не разрешат.