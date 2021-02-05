Фельдшера психиатрической бригады обвинили в смерти петербуржца

Фельдшера скорой помощи обвинили в смерти пациента в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге фельдшер скорой медицинской помощи выездной психиатрической бригады стал фигурантом дела о смерти 43-летнего мужчины. В четверг, 4 февраля 2021 года, полиция переквалифицировала уголовное дело с причинения смерти по неосторожности на умышленное причинение вреда.

- 6 июля 2020 года около 6 часов утра 38-летний фельдшер вместе с бригадой прибыл на вызов в квартиру дома 5 по Дунайскому проспекту в связи с психическим приступом у 43-летнего мужчины. Во время оказания помощи он применил к пациенту физическую силу, свернув ему шею, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В итоге пациент скончался. 9 июля было возбуждено уголовное дело и назначена экспертиза трупа. После всех проверок, специалисты установили, что фельдшер применил силы умышленно.

Сейчас медик находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.