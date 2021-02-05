Полицейские нашли наркоплантацию в центре Петербурга

У жителя Петербурга нашли плантацию конопли / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции обнаружили в центре Санкт-Петербурга домашнюю наркоплантацию. В среду, 3 февраля 2021 года, оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков провели обыск в квартире, расположенной в Адмиралтейском районе, где нашли более 20 кустов марихуаны.

- Обыск прошел в одной из квартир дома 9 по улице Парфеновской, где проживает 33-летний петербуржец. Там полицейские нашли 26 кустов растений с корневой системой, а также оборудование, которое использовалось для культивирования, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также в квартире у мужчины обнаружили мешок с марихуаной общей массой 1,5 килограмма.

Сейчас все кусты направлены на экспертизу. Мужчину задержали и поместили под стражу. По факту возбуждено уголовное дело об обороте наркотиков. Подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы.