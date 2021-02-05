Первоклассники Петербурга уйдут на дополнительные каникулы с 8 февраля

С 8 февраля первоклашки уйдут на дополнительные каникулы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С 8 февраля ученики первых классов петербургских школ и гимназий уйдут на дополнительные каникулы. Соответствующее распоряжение уже выпустил городской Комитет по образованию.

- Подходит к середине третья, самая длинная четверть в учебном году. Традиционно в это время на дополнительные каникулы уходят самые младшие школьники – первоклассники, - сообщает пресс-служба ведомства.

Дополнительный отдых для первоклашек продлится неделю. Каникулы в этом году начнутся 8 и закончатся 14 февраля. Все остальные школьники, включая младшеклассников будут учиться без перерыва.

Также Комитет по образованию традиционно сообщает об эпидемиологической ситуации в школах. К началу февраля количество ушедших на карантин классов сократилось до минимума. И на 5 число на дистанционном обучении по причине ОРВИ или коронавируса находятся 47 классов в 30 школах (0,23 % от общего количества классов в городе).

Также закрыты четыре группы в трех детских садах.