1463 новых случаев коронавируса и 38 смертей отмечено в Петербурге за сутки

Новые данные по заболевших, выздоровевшим и умершим приводит Оперштаб. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Свежие данные по ситуации с коронавирусом на утро 5 февраля приводит федеральный Оперативный штаб. Так, за минувшие сутки в России зафиксировано 16 688 новых случаев заболевания «ковидом».

- Общее число случаев с начала пандемии в стране достигло 3 934 606. Из этого числа 3 413 495 пациентов выздоровели (+ 23 582), а 75 732 (+527) - скончались, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

В Санкт-Петербурге показатели на утро пятницы такие: заболели еще 1463 человека (342 392 с начала пандемии); выздоровели 3012 уже бывших пациентов (243 475), а жертвами болезни стали еще 38 человек (9997 всего).

Однако вторая волна коронавируса судя по всему идет на спад. Вместе с этим снижается и число тех, кто находится в активной стадии болезни. Сейчас таких горожан осталось 88 920.