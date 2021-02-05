Шесть миллионов рублей отдала мошенникам 70-летняя пенсионерка из Петербурга

6,3 млн рублей выманили у петербургской пенсионерки "работники банка". Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше шести миллионов рублей отдала мошенникам 70-летняя жительница Санкт-Петербурга. Пенсионерка из Калининского района попалась на классическую удочку преступников, которые позвонили ей и представились сотрудниками службы безопасности банка.

- 04 февраля в полицию обратилась пенсионерка, проживающая на улице Замшина. Она сообщила, что в период с 11 декабря 2020 по 25 января 2021 на ее мобильный телефон поступали звонки от неизвестного, представлявшегося сотрудником банка, который убедил женщину в том, что с ее банковским счетом якобы происходят мошеннические действия и для спасения денег их надо перевести на другой счет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина назвал пенсионерке данные, по которым надо перечислить средства. И та, за несколько раз отправила мошенникам 6 миллионов 323 тысячи 123 рубля.

Напомним, что таким же способом в Петербурге шесть раз подряд обманули 90-летнюю олимпийскую чемпионку по гребле. В последний раз пенсионерку остановили работники отделения банка, заподозрившие неладное. Мошенников ищут.