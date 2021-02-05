Почти 100 килограммов наркотиков задержали на Северо-Западной таможне в 2020 году

97 килограммов наркотиков изъято в 2020 году на Северо-Западной таможне Фото: Александр ГЛУЗ

За 2020 год Северо-Западная оперативная таможня изъяла почти 100 килограммов наркотиков. Об этом ведомство рассказало в пятницу, 5 февраля 2021 года. Всего было возбуждено 45 уголовных дел по фактам контрабанды наркотиков и психотропных веществ.

- В 2020 году изъято 97,6 килограммов наркотических средств, психотропных веществ, а так же 20,5 килограммов сильнодействующих веществ, - отметили в СЗТУ.

Всего за 12 месяцев таможенники возбудили 19 637 дел об административных правонарушениях, назначено наказаний по 19 506 делам на сумму более 7 миллиардов 671 миллионов.

Также за год попалось немало контрабандистов алкоголя и табачных изделий. Общая стоимость задержанных бутылок и пачек сигарет - более 172 миллионов рублей.

В минувшем году таможня региона возбудила 433 уголовных дела, включая контрабанду наркотиков, алкоголя, рыбы, леса и других товаров и ресурсов.