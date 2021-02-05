Стационары экстренной медпомощи Петербурга с трудом справляются с потоком больных

Количество госпитализаций выросло на фоне зимы - увеличилось количество пациентов с травмами. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге стационары, в которых больным оказывают плановую и экстренную помощь, с трудом справляются с потоком людей. Пациенты со всего города стекаются в три больницы – Елизаветинскую, городскую больницу № 26 и НИИ Джанелидзе. Врачи на местах признают – ситуация сложилась напряженная, но деваться некуда.

– В таком режиме мы вынужденно работаем еще с прошлого года, когда все остальные больницы, кроме наших трех, перепрофилировали под прием больных с коронавирусом, - прокомментировал «КП-Петербург» главный врач НИИ Джанелидзе Антон Повзун.

И даже с учетом этого обстоятельства, отмечает Повзун, положение отнюдь не новое. Сейчас, правда, ситуация немного усугубилась – с приходом зимы выросло количество пациентов с травмами.

- Да, сложности есть, но, повторюсь, для нас это все не новости, - продолжает Антон Повзун. – Помощь оказывается всем – у нас просто нет других вариантов.

«Комсомолка» запросила комментарий по сложившейся ситуации у городского комитета здравоохранения. На момент публикации материала ответ на него не поступил.