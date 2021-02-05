Собаку, привязанную у магазина, бросили на морозе на проспекте Ветеранов

Алабая бросили на морозе у алко-маркета. Фото: vk.com/spb_today / Мария Мусатова

Жители Санкт-Петербурга ищут хозяев собаки, которую бросили на морозе хозяева. В соцсетях появилась информация, что в Кррасносельском районе города кто-то с утра привязал пса у магазина и до сиз пор не забрал. Учитывая, что температура за окном -16 градусов, состояние алабая вызывает серьезные опасения.

- Кто-то бросил собаку привязанной у магазина. Проспект Ветеранов 142. Может это собака чьих-то соседей и вы ее узнаете. Или помоги найти специалистов кто пристраивает животных. Привязана с самого утра, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях небезразличные петербуржцы предлагают варианты приютов для временного размещения собаки или просмотреть камеры наблюдения с магазина, что поможет найти хозяина. Учитывая, что это был алко-маркет, то владельцы могли просто забыть про несчастное животное из-за собственной тяги к спиртному.

Тем не менее, пока никто пса не приютил. Как пишут местные жители, по состоянию на 12:30 собака оставалась привязанной у магазина.